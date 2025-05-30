Haber: Pelin Yükselay

Ercan Devlet Havalimanı 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 499 sefere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bayramı yurt dışında geçirecek olanlar ya da bayramı ülkemizde geçirmek isteyenler, çoktan tatil planlarını yaparken, uçak seferleri de bayram döneminde artış gösterecek.

Bayramın 4’üncü günü en yoğun gün olacak!

Bayram döneminde en fazla sefer bayramın 3’üncü günü olan Pazar ve 4’üncü günü olan Pazartesi günü gerçekleşecek.

Ercan Devlet Havalimanı arife gün (5 Haziran Perşembe) 98 sefere, bayramın birinci günü (6 Haziran Cuma) 98 sefere, bayramın 2’inci günü (7 Haziran Cumartesi) 94 sefere, Bayramın 3’üncü günü (8 Haziran Pazar) 100 sefere ve bayramın son günü (9 Haziran Pazartesi) 109 sefere ev sahipliği yapacak.

En fazla seferi Pegasus yapacak!

Yine aynı süreçte en fazla seferi 258’le Pegasus Hava Yolları yapacak. Bayram süresince Pegasus’u 120 seferle AJET, 89 seferle THY, 32 seferle Sun Express takip edecek.

En fazla sefer İstanbul’a!

Bayramda en fazla sefer karşılıklı olarak İstanbul’la gerçekleşecek. Bayram süresince uçaklar tam 222 kez ya İstanbul için havalanacak ya da piste teker koyacak. İstanbul’u 67 seferle Adana, 62 seferle Ankara, 56 seferle Antalya, 51 seferle İzmir, 14 seferle Gaziantep, 6 seferle Diyarbakır, 2 seferle Trabzonve 1 seferle Kayseri takip edecek.

3 Saat önce Havalimanı’nda olun…

Ercan Devlet Havalimanı yetkilileri yolcuları yoğunluğa karşı uçuşlarından 3 saat önce havalimanında olmaları konusunda uyardı.