Polis, 07.06.2025 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Ercan havalimanında yurtdışına çıkış yapmak için gelen ve KKTC’de turist olarak bulunan zanlının yolcu gidiş salonunda ilk kontrol noktası olan x-ray cihazından geçmekte olduğu bir sırada yürüyen bant üzerinde Ş.K. tarafından bırakılan 200 TL değerindeki siyah renk cüzdanı ve içerisindeki 8000 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Polisi zanlının aynı gün Ercan’da tespit edilerek, tutuklandığını, paranın tasarrufunda siyah renk cüzdanın ise Ercan Havalimanı çöp toplama bölümünde çöpler içerisinde bulunup emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, kendisine okunan dava tebliğini kabul ettiğini açıkladı. Zanlının ülkeye turist olarak geldiğini, Moldova vatandaşı olduğunu kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise “Bantta buldum, aldım, çok pişmanın, ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.