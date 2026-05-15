Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan O.Y.A. ile M.C.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı yolcu çıkış bölümünde bulunan Kale-8 isimli X-Ray cihazından geçen zanlıların valizlerinde şüpheli unsurlar tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan aramada O.Y.A.’nın valizi içerisindeki kalemlik çantada metal öğütücü, siyah renkli el çantasında ise küçük bir kavanoz içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve söz konusu emarelerin inceleme için alındığını kaydetti.

Her iki zanlının tutuklandığını belirten polis, O.Y.A.’nın ifadesinde tatil amacıyla ülkeye geldiklerini, Girne’de gezerken siyahi bir şahsın kendilerine uyuşturucu teklif ettiğini ve maddeyi bu kişiden aldıklarını söylediğini aktardı.

Polis, ele geçirilen madde ile metal öğütücünün Devlet Laboratuvarı’na gönderildiğini ancak analiz sonuçlarının henüz çıkmadığını ifade etti. Zanlılara uyuşturucu verdiği iddia edilen kişinin tespiti için soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, mahkemeden 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.