Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Emre Yel, zanlı M.K.’nin, kızı R.K.’ye oturma izni çıkarmak amacıyla iş takipçisi olarak çalıştığı belirtilen ve halen aranan M.K.’ye 1200 dolar ödeme yaptığını söyledi.

Polis, zanlıların Lefkoşa’da Şht. İhsan Güven Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 6 numaralı dairesinde hiç ikamet etmedikleri halde orada kaldıklarına dair sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi hazırlattıklarını belirtti.

Hazırlanan sahte belgelerin Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne verilerek tedavüle sürüldüğünü kaydeden polis, bu yolla zanlı R.K. adına sahte davranışla oturma izni temin edildiğini aktardı.

Anne-Kız 22 Mayıs’ta Tutuklandı

Polis, meseleyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne ve kızın 22 Mayıs tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlıların 23 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, M.K.’nin ifadesinde söz konusu adreste hiç kalmadığını kabul ettiğini açıkladı.

Sahte Belge İçin 52 Bin TL Ödediler

Polis, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan R.S. ile G.S.’nin de 1 Ağustos 2024 tarihinde aranan şahıs M.K.’ye 52 bin TL ödeme yaptığını söyledi.

Zanlıların yine Lefkoşa’da Şht. İhsan Güven Sokak’ta bulunan aynı apartmanın 6 numaralı dairesinde kaldıklarına dair sahte belge temin ettiklerini belirten polis, sahte kira sözleşmesinin Yenişehir Muhtarlığı’na verilerek tedavüle sürüldüğünü kaydetti.

Polis, zanlıların bu yöntemle sahte ikametgah belgesi elde ettiğini ve 19 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne vererek G.S. adına oturma izni çıkardıklarını söyledi.

Zanlıdan İtiraf Niteliğinde İfade

Polis memuru, R.S.’nin meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini ve söz konusu adreste hiç kalmadığını kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesi doğrultusunda sahte kira sözleşmesi ile ikametgah belgesinin emare olarak alındığını açıkladı.

Soruşturmanın dört zanlı bakımından tamamlandığını ancak meseleyle ilgili aranan şahıs bulunduğunu kaydeden polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ıspat-ı vücut yapmalarına, 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 500 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.