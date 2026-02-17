Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, narkotik dedektör köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada zanlının tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirten polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, zanlının ülkeye turist olarak giriş yaptığını ve kalıcı bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.