Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı. Polis, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir arazi içerisinde, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından muhafaza edilen bir araçta takılı bulunan radyo teyip ile başka bir araçta takılı radyo teyip ve iki adet hoparlörün sökülerek çalındığını söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandıklarını belirten polis, meseleyle ilgili gerekli ifadelerin alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların ülkede çalışma izniyle ve yasal statüde bulunduklarını belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.