Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hacı Durdu Özer, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlının "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, 9 Kasım 2024 tarihinde saat 23:10’da Lefkoşa Ercan Havalimanında gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin M.T'nin tasarrufunda bulunan valize tepki vermesi üzerine arama yapıldığını belirtti. Polis memuru Taşlı yapılan aramada valizdeki montun cebinde Parllament marka sigara paketi içerisinde tütünle karışık yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi İstanbul Taksim'de tanımadığı bir kişiden aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.