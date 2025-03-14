Polis, 1 Mayıs 2009 tarihinde Ercan Havalimanı yolcu çıkış salonunda huzurunuzda bulunan K.D'nin yasa dışı bir şekilde Ö.G ve A.Ş'yi İngiltere’ye götürmek maksadı ile sahte olarak tanzim edilen KKTC ve TC kimlik kartını Bilet Bagaj işlemleri yapan Hava yolları görevlisine vermelerini sağlayıp tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, K.D'nin soyadını değiştirdiği için isminin daha sonra tespit edilip aleyhine derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının ülkeye geldiğinde tutuklanması için mesaj çekildiğini ifade etti.

Polis, zanlının 13 Mart 2025 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde soyadını beğenmediği için değiştirdiğini ifade etti. Polis ,Ö.G ve A.Ş'nin yargılandığını, hüküm giydikten sonra deport edildiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.