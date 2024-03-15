Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı E.O'nun saat 12.50 sıralarında, Orhan Demir’in 20.50 sıralarında Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi. Polis, farklı saatlerde tespit edilen her iki zanlının da çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklandığını, ele geçirilen öğütücülerin içerisindeki kalıntıların analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.