Haber: Pelin Yükselay

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği olarak hem iç piyasada hem Türkiye’de hem de Orta Doğu’da rekabet ettiklerini belirten Erden, “Türkiye’de sütün litresi 14 buçuk lira bizde 19 buçuk lira. Biz bu şartlarda rekabet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Süt fiyatlarının dünya ile denk seviyeye gelmesinin KKTC’deki işletmelerin de önünü açacağını belirten Erden, rekabet koşullarının dengelenmesi çağrısı yaptı, bir denge gelirse daha uyguna ürün satmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

“KOOP-SÜT fahiş fiyatlar uygulamak zorunda”

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Erden, KOOP-SÜT’ün fiyatları ile ilgili de konuşarak, ‘KOOP-SÜT’te fiyatlar düşmez, bu mümkün değil” dedi.

Erden, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Bizim resmi süt kurumundan aldığımız süt fiyatı taban 20.50 liradır, bu fiyat borsa ile 19.50 liraya denk gelir. Özelden aldığımız süt ise 35 Liraya geliyor. Kooperatif ise başka bir hadise. Kooperatif aslında bir şirkettir ve yıllarca devlet tarafından istihdam ambarı olarak kullanıldı. KOOP-SÜT bugün gelirlerini giderlerine uydurmak için fahiş fiyatlar uygulamak zorunda. Bu bizimle alakalı bir durum değil. Orada bir şirket var, mali durumu kötü. Ayakta kalabilmek, maaşları ödeyebilmek adına inanılmaz fiyatlarla ürün satmaktan başka çaresi yok. Biz bu fiyatlara ürün satmıyoruz. Ayrıca KOOP-SÜT bizim imalatçı birliğimize bile üye değil. Üyemiz olsa sorumluluk alırız.”

“KOOP-SÜT’te fiyatlar düşmez”

KOOP-SÜT’de fiyatların düşmeyeceğini de vurgulayan Erden, “KOOP-SÜT’te yüksek maliyetler ve mevcut sistemle fiyatların düşmesi mümkün değil” diye konuştu.

“Hayvancılık maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor”

Piyasa genelinde fiyatın düşmesi için hayvancıların maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden sütlerdeki fiyat yüksekliğinin ana nedeninin yem maliyetleri olduğunu kaydetti. Tarımsal altyapının yapılması gerektiğini kaydeden Erden, yem bitkileri ekiminin çoğaltılması ile bu maliyetin düşürülebileceğini söyledi.

“SÜTEK batmadı, batmaz…”

“Süt Kurumu (SÜTEK) batıyor” iddialarını da değerlendiren Erden, SÜTEK’in bir önceki yılı artı ile kapattığına dikkat çekerek, kurumu karalamanın doğru olmadığını belirtti, ‘SÜTEK batmadı, batmaz’ ifadelerini kullandı.

“KOOP-SÜT ve Binboğa özelleştirilemeli”

Binboğa’da yaşanan krizi de değerlendiren Erden, ‘özelleştirme’ çağrısı yaptı, şunları kaydetti:

“Binboğa yıllarca siyasetçi ambarına dönüştürüldü. Personel gideri karşılanmıyor, maliyetler çok yüksek. Doğru zamanda doğru hamleler yapılmadı ve kurum kara geçemedi. Ülkedeki hayvancıların yüzde 95’i kendi yemini kendi üretir hale geldi. Fabrika yemine talep düştü. Devlet yem ya da süt fabrikası çalıştırmaz. Kooperatif diyorlar, öyle bir şey yok. Bunlar şirkettir. Konu basit, yanlış yönetildi bitti. KOOP-SÜT ve Binboğa’yı özelleştireceksiniz ve konu kapanacak. Devlet bu iki şirketin yakasından düşsün. Bu zararlar halkın sırtına yükleniyor.”

“Hal kurulması sebze-meyve fiyatlarını ucuzlatmayacak”

“Hal kurulması meyve-sebze fiyatlarını düşürür mü?” sorusunu da yanıtlayan Erden, bu algının yanlış olduğunu vurguladı.

Erden, “Ürün, üretim deseni ve planlaması yaparsanız ucuzlar. Tüm üretimi bir ayın içinde yapıp, piyasaya çıkarırsınız ürün ucuzlar. Hale ürün pahalı girerse pahalı çıkar, ucuz girerse ucuz çıkar. Hal konusunda hayal kurmayın. Fiyatlar ucuzlamayacak sadece ürünün kayıt altına alınmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.