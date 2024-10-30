Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Mahmut Erden, “Yine her zamanki gibi bir grup hayvancı illa “ete süte zam isteriz” diye basının önüne çıktı. Dünyanın en pahalı etini ve sütünü satan hayvancı haksız yere zam talebinde bulunduğu bir yana, züccaciye dükkanına girmiş fil gibi etrafı kırdılar döktüler hellim sektörüne ağır darbe vurdular haberleri yok...” ifadelerini kullandı.

Erden, “Basından da takip ettiğiniz üzere, hellim tescilini alabilmek için fabrikalarımız yüz binlerce Euro değerinde yatırımlar yaptı, denetlemeleri geçmek için adeta deveye hendekler atlattı. Bu arada PDO tescilli hellimin Güney Kıbrıs’a geçebilmesi için Kuzey Kıbrıs’taki hayvancılık işletmelerinin hastalıktan ari olması şartı gün gibi ortada dururken, Hayvancılar Birliği Başkanı aldı eline mikrofonu ülkede şu kadar Mavi Dil hastalığı var, şöyle oldu böyle oldu adeta KKTC'de yapılan hayvancılığı Avrupa Birliği’ne ve Rum’a gammazladı” açıklamasını yaptı.

SÜİB Başkanı Erden, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Halbuki, Mavi Dil gibi zoonoz olmayan, yani insana geçmeyen ve insan sağlığına herhangi bir zararı olmayan sadece hayvan ölümleriyle ekonomik kayıp yaşatan bir hastalığı, Rumların gözüne gözüne sokarcasına TV ekranlarında afişe etti. Hayvancılar Birliği Başkanı ve yönetiminin yarattığı bu talihsiz durumun bedelini, PDO'lu hellimin Güney Kıbrıs’a geçmesinde engel çıkartıldığında ödeyeceğiz. Bu sorumsuz davranışı kınıyoruz.”