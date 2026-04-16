Başkan Amcaoğlu, ihaleyi kazanan Tazı Mobility Teknoloji Ltd. Şti. ile birlikte projenin hayata geçirileceğini belirterek, sistemin kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Proje kapsamında kentin farklı noktalarına ilk etapta 100 elektrikli bisiklet yerleştirileceğini kaydeden Amcaoğlu, bu adımla birlikte ulaşımda alternatif bir model oluşturulacağını ve çevreye duyarlı bir yaklaşımın kent yaşamına kazandırılacağını vurguladı.

Bisiklet duraklarının kurulumu, saha yerleşimleri ve teknik altyapı çalışmalarının eş zamanlı olarak devam ettiğini belirten Amcaoğlu, iklim dostu sistemin kısa süre içerisinde hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

Atılan bu adımın daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Amcaoğlu, kullanım süreci ve detaylara ilişkin bilgilendirmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Gönyeli–Alayköy Belediyesi’nin yaşamı kolaylaştıran, çevreyi koruyan ve geleceği düşünen projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceği vurgulandı.