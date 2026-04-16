Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’ne kurulmak üzere 2 dizel jeneratör alımıyla ilgili BRT’ye açıklamada bulundu.

Kurumun kendi kaynakları ile yatırım sürecini başlattıklarını belirten Dalman Aydın, “Teknik çalışmaları sonlandırıp 4 adet altyapılı 2 adet dizel jeneratör alımı ihale sürecini başlatarak ihale komisyonuna gönderdik” dedi.

Aydın, “Yaklaşık iki ay sonunda bu ihalenin sonlanmasını ve yapımın başlamasını hedeflemekteyiz. Bu sürecin önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımların 11 yıldır yapılmamasının geride kalmış bir üretim planlaması olduğunu belirten Aydın, “Bunu; Türkiye’nin kısa vadede bize göndermiş olduğu mobil santrallerle bir nebze kapattık ve ihtiyaçları karşılayabildik. Artık yatırımların hızlı şekilde devam edip sonlanması gerekiyor. Bizler de bu dönemde böyle bir yatırımı başlattık” dedi.

Kıb-Tek’in uzun süredir çok iyi olmayan bir mali yapıda bulunduğunu kaydeden Aydın, göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 100 milyon doların üzerinde borç ödediklerini ve şu anda kurumu kendi mali bütçesiyle döndürülebilir bir yapıya kavuşturduklarını da anlattı.