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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhuriyet Meydanı’nda Elazığlılara seslendi. Binlerce partili saatler öncesinde miting alanına geldi. Bu sırada akşam ezanı okuyunca alandan çıkamayan bir kadın, önüne koyduğu Türk bayrağı ile kalabalık arasında namaz kıldı. O sırada vatandaşlar kadının önünden geçmemeye gayret gösterdi.

Elazığ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını seccade gibi kullanarak namaz kıldı.

Bir gözü mavi, diğer gözünün yarısı mavi yarısı kahverengi

Bir gözü mavi, diğer gözünün yarısı mavi yarısı kahverengi

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