Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 5. Olağan Kuruluşunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü genel kurulumuzda görevini devredecek Saliha hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralarak Canan hanımefendiye üstün başarılar niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir." diye konuştu.

"Aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit altındadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuk sahibi olmak hiç olmadığı kadar örselendi. Önce irfanımıza sahip çıkacağız, önce onu diriltip kendimize geleceğiz." dedi.

İstanbul Sözleşmesine değinen Erdoğan, "6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır." diye konuştu.

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'İn Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 aydır Gazze'de süren soykırım 'batı değerleri' denilen anlayışın ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış Batı'ya aittir. Bizim anlayışımızda erkekle kadın arasında rekabet ve üstünlük yarışı söz konusu değildir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Önceleri TV, dergi gibi medya araçlarının sosyal medya araçlarının yıkıcı etkisi karşısında direnebilmek meşakkatliydi. Tahribat öyle büyük ki telafisi kolay olmuyor. Batı'nın kurtulmak için yollar aradığı 'cinsiyetsizlik' politikasının savunuculuğunu ülkemizde muhalefet yapıyor.

"NÜFUSTA AZALMA BEKA SORUNU"

En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor. Bir tarihçimiz nasıl değerlendiriyor; 'Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir.' Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler. Bugün de muhalefet belediyeleri eliyle devam ettiriyorlar.

"AİLE KURUMU TEHDİT ALTINDA"

Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil. Toplumun temeli olan aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit altındadır. Çocuk sahibi olmak hiç olmadığı kadar örselendi. Önce irfanımıza sahip çıkacağız, önce onu diriltip kendimize geleceğiz.

"SÖZLEŞME DEĞİL, KANUN YAŞATIR"

Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı.

"SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Kadınların başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. Yeni Türkiye'ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız.

Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk sahibi olduğumuz sürece orada kalacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı da inşallah siz kadınlarla birlikte inşa edeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Cumhur İttifakı olarak sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye çalışmalarına sizlerden güçlü destek bekliyorum."