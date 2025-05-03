Yaklaşık 3 yıllık yapım aşamasının ardından inşası tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi, bugün açılacak.

Açılışa, bugün öğle saatlerinde KKTC’ye gelmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

639 bin 475 bin metrekarelik bir alanda 2022’de inşasına başlanan yerleşkede toplantı salonları, konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu bulunuyor.

Kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi’nde oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yerine taşınmasıyla mevcut tarihi bina, müze haline getirilecek.

Türkiye tarafından KKTC’de yapılan yerleşke ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken Lefkoşa’da farklı noktalarda faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.

639 bin 475 metrekare alana inşa edilen yerleşkede, 600 kişilik 2 konferans salonu, 52 çalışma ofisi, toplantı salonları, yemekhane ve kafeterya, Meclis binasında ise 157 kişilik Genel Kurul Salonu, Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref ve toplantı salonları ile 52 milletvekili odası bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’i de ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nin açılışının ardından eski Ercan Havalimanı’nda 1 Mayıs’ta başlayan TEKNOFEST KKTC’yi de ziyaret edecek.

TEKNOFEST ödül törenine katılacak ve festivali ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra Ada’dan ayrılacak.