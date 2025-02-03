Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katılıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Her eser sahibini anlatır.



İçinde bulunduğu zamanı, mekanı, şartları kavrayan geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi bizim için önceliktir. Evlatlarımızın çağın ötesinde eğitim alması ülkemizin istikbali açısından vazgeçilmezdir.



2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar liraydı. Bugün bu tutar toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 820 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Yüzde 80'inini biz göreve başlattık. 22 yılda derslik sayısıını 735 bine çıkarttık. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını 20 yılda inşa ettik.

ÜCRETSİZ KİTAP DESTEĞİ



4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü aileler sırtından aldık.

EĞİTİMDE ŞİDDET



Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz. Öğretmenin eli öpülür. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız. Tavizsiz politika izliyoruz. İster veli ister öğrenci bu durum fark etmez.

Yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen suçlarda cezaları artırdık. Dijital mecraların kontrolsüz pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız bırakamayız. Yeni tedbirleri devreye alacağız. Sosyal medyaya yaş sınırlaması gelebilir, değerlendiriyoruz.

Eğitim değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer almaktadır. Trendleri takip ediyor, gereken adımları artıyoruz.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Eğitime yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini kısa sürede toplamaya başladık. Türkiye son 20 yılında matematik ve fen bilimleri konusunda başarısını artıran 4 ülkeden biri oldu.



KÜLLİYEDE NELER VAR?

İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen eğitim yerleşkesinde, 4 Anadolu lisesi, bir fen lisesi, bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile bir imam hatip lisesi yer alacak.



Yerleşke, 345 derslik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olma özelliğini taşıyor.

Kampüs içerisinde kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları, yurtlar ve 600 kişilik ibadet alanı gibi eğitim-öğretimi destekleyen birçok donatı yer alıyor.

Yerleşke ayrıca; güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı, 147 kişi kapasiteye sahip planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.