Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk’ün kıldırdığı namazda vatandaşlarla birlikte saf tutan Erdoğan, namaz sonrası hutbeyi dinledi ve cemaatle bayramlaştı.

Cami içerisinde cemaate hitap eden Erdoğan, Allah’tan sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ederek, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu birlik beraberlik inşallah kıyamete dek devam etsin” dedi.

Kurban Bayramı’nın teslimiyetin tezahür ettiği özel bir bayram olduğunu ifade eden Erdoğan, Gazze ve Filistin’de yaşananlara da değinerek, İslam dünyasının birlik içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan konuşmasında, “Biz bugün Gazze’de bu teslimiyeti arıyoruz, Filistin’de bu teslimiyeti arıyoruz. Bu teslimiyet olduğu sürece âlem-i İslam Allah’ın izniyle bir olacaktır, beraber olacaktır. İri olacaktır, diri olacaktır, kardeşlik baki olacaktır” ifadelerini kullandı.

Namaz sonrası cami çıkışında basın mensuplarıyla da bayramlaşan Erdoğan, bayramların sevgi, saygı, dayanışma ve kardeşlik günleri olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı’nın aynı zamanda bir teslimiyet bayramı olduğuna işaret eden Erdoğan, Arafat’ta milyonlarca Müslümanın bir araya geldiğini hatırlatarak, hac ibadetini yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Gazze’de yaşananların bu bayrama hüzün kattığını ifade eden Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

Bayram namazında Erdoğan’a; İsmail Kahraman, Osman Aşkın Bak, Mehmet Fatih Kacır, Burhanettin Duran, Süleyman Soylu, Davut Gül, Abdullah Özdemir ile Acun Ilıcalı da eşlik etti.