Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya dönüşü soruları yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu TEKNOFEST ekibinin KKTC’ye gittiğini ve burada TEKNOFEST çalışmalarını gerçekleştireceğini açıkladı. Erdoğan, kendisinin de Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs’ta bulunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs’ta biliyorsunuz muhteşem bir Parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı binası yaptık. Her ikisi de gıpta edilecek eserler. Bir taraftan da yargı binalarının başlatılmasıyla ilgili adımı atıyoruz. Millet bahçeleriyle, donatılarıyla gerçekten muhteşem bir eser orada meydana getirdik ve Cumartesi orada olacağız." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "Biz Kıbrıs adasında iki devletli çözümle tarihi sorunları geride bırakabileceğimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye’nin KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağının altını çizen Erdoğan, "Türkiye olarak asla KKTC’yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız. Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini her platformda savunmak, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihi ve insani anlamda sorumluluğumuz. Bu sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme hususunda da son derece kararlıyız. Türk Dünyasının da kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.