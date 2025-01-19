Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, hükümet ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hayat pahalılığının altında belirlenen asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alım gücünü artırmadan yapılan artışların sadece tüccara yaradığını kaydeden Arıklı, hükümetin çalışmalara başladığını belirterek, "Umarım kısa sürede bunu yaparız. Yoksa Asgari Ücreti 2000 dolar da yapsak faydası yok" dedi.

Bakan Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

Dün İlçe İstişare toplantılarımızdan birini de Mağusa İlçemizde gerçekleştirdik. Dedik ki; Asgari ücrette Türkiye’nin 2 katıyız. Güneyden ileride ve Avrupa’nın ilk 15 ülkesi arasındayız. Buna rağmen halk şikayetçi. Çünkü alım gücünü artırmadan, piyasayı ucuzlatmadan yaptığımız artışlar sadece Tüccara yarıyor. Tüccar raf fiyatlarını aynı gün asgari ücretteki artışa göre ayarlıyor. Hükümet, hem sektörel bazda asgari ücreti belirleme, hem de piyasayı ucuzlatma için bir takım çalışmalar başlattı. Umarım kısa sürede bunu yaparız. Yoksa Asgari Ücreti 2000 dolar da yapsak faydası yok…”