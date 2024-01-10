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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak son dönemde gündem olan ‘T izinleri’ konusunu değerlendirdi.



T izinlerinin gerekçesiz verilmediğinin altını çizen Erhan Arıklı, “Bu izin kurulu yılların izin kurulu, gerekçeler oraya yazıldı. 4’lü koalisyon döneminde hangi kriterlere uygun olarak izin kurulu kimlere izin verdiyse yine aynı tüzük maddelerine uygun olarak verdi. O izinleri ben vermiyorum. 9 Kişilik izin kurulunda sadece 2 tanesi benim atadığım şahıs, diğer üyeler diğer bakanlıklar kurum ve kuruluşlardan geliyor” ifadelerini kullandı.



İzinlerin iptalinin üç hükümet ortağının, ortaklaşa vermiş olduğu bir karar olduğunun altını çizen Erhan Arıklı, gelinen noktada şu anda bu izin kurulunun verdiği izinlerin hangi şartlarda iptal edileceği, bu iptalin mümkün olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.



Bazı gazetelerde çıkan ‘Başbakan elini masaya vurdu, izinler iptal’ haberlerine de değinen Arıklı, “Başbakan ya da yanındaki basın yayın herhalde bu konuda biz ne rol kapabiliriz onun derdinde olabilirler. Başbakan bu kabinenin başıdır. Öyle bir talimat verse yerine getiririz ancak 3ümüz karar verdik ve yapılan toplantıda iptal edelim diyen benim” diye konuştu.