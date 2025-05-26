BRT’de konuşan Arıklı, “ Benim tahminim, Ocak- Şubat ayında erken seçim gündeme gelir” dedi.

Mevcut hükümetin en uzun ömürlü hükümet olduğuna işaret eden Arıklı, “36 ayda güzel şeyler yaptık. 50 yıldır dokunulmayan işlere dokunduk” diye konuştu

Yol çalışmalarını da anlatan Arıklı, “ Dağ yolunda bir başka firma devreye girecek. Haziran Sonu itibarıyla orada da mevcut yolu genişleteceğiz. Dağ yolu için asıl proje tünel projesi. Türkiye’deki mali kaynak nedeniyle, bir sonraki bahara bıraktık” şeklinde konuştu.