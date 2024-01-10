-ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak önemli açıklamalarda bulundu.



2024 Yılında halkın bu zihniyetten kurtulması gerektiğini söyleyen Erhürman “yoksa sonrasında altından kalkamayacağız şimdi bile kalkamıyoruz. Neresinden tutsan dökülüyor” uyarısında bulundu.



Bu meselenin memleket meselesi olduğunu kaydeden Erhürman, ‘buradaki zihniyet bizim varoluşumuzu kemiriyor. Bu sadece CTP’nin sorunu değil, tüm ülkenin sorunudur. Bunu herkesin görmesi lazım” diye konuştu.



“Hükümet koltuk derdinde”

“Memleket cayır cayır yanıyor” diyen Erhürman, Ulusal Birlik Partisi’nin ise kurultay ve koltuk derdinde olduğunu kaydetti.