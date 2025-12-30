Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşmasına, Sanayi Odası’nın önceki yıllardaki Genel kurulunda “Üreten yok olmaz” şeklinde kurduğu cümleye atıfta bulundu.

Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda, üretmeye devam etmenin kolay bir iş olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Girdi maaliyetlerinin bu kadar arttığı, öngörülebilirliğin ortadan kalktığı bir dönemde inatla üretmeye devam etmek kolay değildir. Bu nedenle tüm bu zorluklara rağmen, üretmeye devam edenleri yürekten kutluyorum” dedi.

“Üreten yok olmaz” cümlesine olan inancını yineleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının üreterek var olabileceğini, üretmediği takdirde varlığının da sorgulanır hale geldiğini dile getirdi. Üretime ve üreticiye sahip çıkılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, son dönemde yaşanan sıkıntılardan birinin de ülkede bu konuda yeterli hassasiyetin gösterilmemesi olduğunu vurguladı.

2026 yılının pek çok açıdan Kıbrıs Türk halkı için yeniden dirilme, yeniden doğma yılı olacağına yürekten inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu böyle gitmez” cümlesinin toplumda artık yerini bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman, daha planlı olma, daha doğru yerleri teşviklendirme becerisi kazanmanın gerekliliği üzerinde durdu ve üretenin önünü açmak, dünyaya açılmak ve varlığımızı üreterek korumak zorunda olduğumuzun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı’nın da belirttiği gibi, birlikte çalışmak, aynı gemide olduğumuzun farkına varmak zorundayız. Çünkü koşullar yeterince zor, deniz yeterince güçlü dalgalara sahip ve biz o denizin içerisinde gemiyi yüzdürmek zorundayız. Çünkü gideceği limanı bilmeyen gemiye, hiçbir gemiye, hiçbir rüzgârdan hayır gelmez. Bu nedenle, nereye varmak istediğimizi belirleyip, plan programı o doğrultuda yapmalı, üreticimiz için öngörülebilirliği yaratmalıyız. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz, 2026 yılından çok umutluyum. Üreteceğiz, ürettiklerimize hep birlikte sahip çıkacağız ve dediğim gibi bu ülkede her zaman vardık, varız, üreterek var olmaya devam edeceğiz. Hepinize, güzel ve üretken bir yıl diliyorum.”