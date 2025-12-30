Başbakan Üstel, Rum Yönetimi’nin bu girişiminin açıkça siyasi saiklerle yürütülen, hukuka aykırı ve düşmanca bir adım olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkını ekonomik, sosyal ve siyasi baskı altına alma hedefi taşıdığını ifade etti.

Üstel açıklamasında, Rum Yönetimi’nin 1960 Kurucu Antlaşmaları’nı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe saydığını belirterek, bu uygulamaların ne hukukla ne de iyi niyetle açıklanamayacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi anayasal düzeni, yargı sistemi ve egemen yetkileri çerçevesinde hareket eden bağımsız bir devlet olduğunun altını çizen Üstel, KKTC sınırları içinde gerçekleşen tüm hukuki ve ticari işlemlerin KKTC yasalarına tabi olduğunu vurguladı. Rum Yönetimi’nin bu gerçeği yok sayarak KKTC vatandaşlarını, üçüncü ülke vatandaşlarını, müteahhitleri, yatırımcıları ve hatta kendi vatandaşlarını dahi hedef alan tutuklama girişimlerinin açık bir yetki aşımı ve hukuki zorbalık olduğunu ifade etti.

Özellikle yabancı uyruklu kişilerin Avrupa Birliği topraklarına girdiklerinde tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasının, serbest dolaşım ilkesine ve Avrupa hukukuna açık bir darbe niteliği taşıdığını belirten Üstel, bu durumun hukukun değil korkunun araçsallaştırıldığını gösterdiğini söyledi.

Başbakan Üstel, Fransa’da yaşanan son gelişmenin de Rum tarafının iddialarının hukuki zeminini zayıflığını ortaya koyduğuna dikkat çekti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından aranan İran asıllı KKTC vatandaşı Behdad Jafari hakkında Fransız mahkemelerince verilen serbest bırakma kararının, Rum tarafının uluslararası platformlarda yürüttüğü sürecin ne denli sorunlu ve dayanıksız olduğunu açıkça gösterdiğini ifade etti.

Fransız yargı makamlarının, Rum Yönetimi’nin iade talebini hukuken yetersiz bularak reddettiğini belirten Üstel, kararın Avrupa hukukunda yerleşik içtihatlar ve mülkiyet konusundaki mevcut hukuki çerçeve dikkate alınarak verildiğini kaydetti. Bu kararın, Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’taki taşınmazlar üzerinden yürüttüğü tutuklama ve sindirme politikasının uluslararası yargı mercileri nezdinde karşılık bulmadığının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Rum Yönetimi’nin Taşınmaz Mal Komisyonu’nu yok sayma çabalarının da iyi niyetli olmadığını belirten Üstel, komisyonun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini hatırlattı. Buna rağmen Rum tarafının kendi siyasi hedefleri doğrultusunda bu gerçeği görmezden gelerek hukuki çözümleri sabote ettiğini ifade etti.

Açıklamasında uyarılarda da bulunan Başbakan Üstel, Rum Yönetimi’nin saldırgan ve tek taraflı tutumunun Kıbrıs’ta zaten kırılgan olan ortamı daha da zehirlediğini, çözüm umutlarını baltaladığını ve iki halk arasındaki güveni geri dönülmez şekilde zedelediğini belirtti.

"Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir"

“Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir” diyen Üstel, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde, vatandaşların, yatırımcıların ve KKTC’de yasal zeminde faaliyet gösteren herkesin haklarını korumak için gerekli tüm siyasi, hukuki ve diplomatik adımların atılacağını vurguladı.

Başbakan Üstel, Rum Yönetimi’ni bir kez daha aklıselime, uluslararası hukuka saygıya ve gerilimi tırmandıran bu tehlikeli politikalardan derhal vazgeçmeye davet etti.

Üstel açıklamasını, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümün tehdit, tutuklama ve sindirme politikalarıyla değil; egemen eşitlik temelinde, iki tarafın iradesine saygı gösterilerek mümkün olacağını belirterek tamamladı. Aksi yöndeki her girişimin, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine zarar veremeyeceğini, ancak adadaki bölünmüşlüğü daha da derinleştireceğini ifade etti.