Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın açıklamalarına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Lideri Erhürman, “Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, ABD'nin yardımlarıyla modernize edilecek Baf Hava Üssü'nün kullanımında İsrail'in ayrıcalıklı bir statüye sahip olacağını açıkladı. Üs, Mısır ve Ürdün gibi ülkelere ve AB'ye de açık olacak...” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Sn. Hristodulidis son dönemde bu adanın geleceğinde kalıcı barış ve istikrar olanağını riske eden girişimlerini art arda sıralıyor” açıklamasını da yaparak, şöyle devam etti:

“Gerçek çok açık: Enerji, güvenlik, deniz yetki alanları, ticaret yolları, hidrokarbonlar gibi konularda iki eşit kurucu ortak olan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların siyasi eşitlik temelinde birlikte karar alacağı bir çözüm hayata geçmezse, kalıcı barış ve istikrar değil, kalıcı gerginlik ve huzursuzluk bu adanın geleceğine hakim olacak.”

Tufan Erhürman, “Sn. Hristodulidis'in bu adanın geleceğini ipotek altına alan bu tip kararları Kıbrıslı Türkler bu adada hiç yokmuş gibi almasına izin verildikçe, Kıbrıslı Türkler de, Kıbrıslı Rumlar da çocuklarının barış içinde yaşayacağı bir gelecekten uzaklaşacak” dedi.

"BU KÜÇÜCÜK ADA BU KADAR RİSKİ TAŞIYAMAZ"

Şu anda sürdürülen görüşmeler ile Mart ortasında gerçekleşmesi planlanan çok taraflı görüşmeye dikkat çeken Erhürman, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Onun için şu anda sürdürülen görüşmeler de, Mart ortasında gerçekleşmesi planlanan çok taraflı görüşme de artık bu ada için yaşamsal önemdedir. Çocuklarımız için, bu ada için, yalnızca bu adada değil, bölgede kalıcı barış ve istikrar için bu gidişe dur demek zorundayız. Bu küçücük ada bu kadar riski taşıyamaz. Bu güzel adanın çocukları, çocuklarımız bu kadar risk altında bu topraklarda geleceği kuramaz.”