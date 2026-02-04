5 Şubat Perşembe gününden itibaren Ortaköy 1. Sokak’ta asfalt kemirme ve ardından asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince sokak trafiğe kapı olacaktır.

7 Şubat Cumartesi ve 8 Şubat Pazar günleri Şht. Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi'nde (eski köprüden Göçmenköy ışıklarına kadar olan kısım) asfalt kemirme ve ardından asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince trafik akışı tek şerit olacaktır.

9 Şubat Pazartesi gününden itibaren Küçük Kaymaklı'da bulunan Şht. Mehmet Kemal Sokak'ta asfalt kemirme ve ardından asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince sokak trafiğe kapalı olacaktır.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.