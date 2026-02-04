-Özel Haber-

9’uncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı. Manavoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini belirterek, geçmişteki yasanın ciddi anlamda çalışanın sorumsuzluğunu işverene yüklediğini söyledi.

Manavoğlu, iş sağlığı ve güvenliği yasasının geçmişteki uygulamalarını eleştirerek, “İşveren, tüm şartları yerine getiriyor ama sorumluluk direktöre yükleniyor. Denetlemenin tam yapılmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıları çekiyoruz. İş yerleri iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uysa da, tüm imkan ve eğitimlere rağmen bazı çalışanlar sorumsuz davranabiliyor. Bu durumda, aslında hiçbir suçu olmayan kişi başına bir şey gelebiliyor; mal sahibi veya direktör olduğu için. Bu yasanın çoktan düzeltilmesi gerekirdi” dedi.

Manavoğlu, kazalarda sorumluluğun doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

“Soruşturmalarla sorumsuzluğun kimde olduğu ve hatanın kim tarafından yapıldığı ortaya çıkarılmalı. Tüm sorumluluk direktörlere yüklenemez. Yeni düzenlemede kriterlerin belirlenmesi çok önemli. Bir iş yerinde iş kazası meydana gelirse, önce düzenlemelere ve kazanın oluş şekline bakılmalı. İş yeri sahibi yeterli güvenlik önlemlerini almamışsa sorumluluk ona ait olur; hizmet alımı söz konusuysa ilgili tarafa yüklenir. Olayın yaşanma şekli ve kusur durumu araştırılarak karar verilmesi gerekir.”



“Bu gibi kazaların iyi araştırılması gerekiyor”

Manavoğlu, yaşadıkları bir olaya da değindi, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim iş yerimizde bir arkadaşımız çalışırken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Kalp krizini geçirirken kamera olduğu için net bir şekilde otururken rahatsızlandığı görüldü, hızlı ambulans çağrıldı. Polis ciddi araştırma yaptı, Çalışma Dairesi de araştırdı. Kamera olmasaydı başka şüpheler oluşurdu ve bu durum istenmeyen yerlere giderdi. İyi araştırılması lazım bu gibi durumların.”