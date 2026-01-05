Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) atanması ve görevden alınması sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetki ve usullerin yanlış yorumlandığını belirterek, DAÜ Kuruluş Yasası’nın bu konudaki hükümlerine açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"DAÜ VYK’nın atanması ve görevden alınması konusunda muhtemelen anlaşılmayan bir şey var.

DAÜ Kuruluş Yasası'nın 5. maddesi, DAÜ VYK üyelerini görevden alma ve atama yetkisini Cumhurbaşkanı’na veriyor. Yasa’nın bu konuda Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki, Cumhurbaşkanı’na öneri yapma yetkisidir (Nitekim, Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2025 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 3. ve 4. paragraflarında, ilginç bir şekilde, önerilmesine karşın 'atanması gerçekleşmeyen' kişilerden söz edilmektedir!)

'CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ, BAKANLAR KURULU'NU ONAYLAMAK DEĞİL, ÖNERİSİ ÜZERİNE ATAMA VEYA GÖREVDEN ALMASIDIR'

Daha açık söylemek gerekirse, Cumhurbaşkanı’nın yetkisi, Bakanlar Kurulu kararını 'yayımlama' veya 'onaylama' yetkisi değil, Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine atama veya görevden alma yetkisidir.

Dolayısıyla, nasıl ki Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu’ndan öneri gelmedikçe atama veya görevden alma kararı veremez, Bakanlar Kurulu da doğrudan doğruya atama veya görevden alma kararı verme olanağına sahip değildir.

Yasa çok açıktır ve takdir edilecektir ki Cumhurbaşkanlığı’nın yasalarla verilen yetkileri kullanmamak gibi bir 'tercih'i olamaz. Eminim ki hangi partiye mensup olursa olsun yurttaşlarımız Cumhurbaşkanı’ndan yasalara uygun işlemler yapmasını beklemektedir

Hal böyleyken, bana göre en doğru yol, Bakanlar Kurulu’nun 'öneri yapma' kararını Resmi Gazete’de yayımlamadan gerekli istişare sürecini çalıştırmasıdır ama tabii ki bu konuda takdir Bakanlar Kurulu’na aittir.

Cumhurbaşkanlığı’na düşen, Yasa’ya uygun bir öneri yapılmadığı sürece, görevden alma veya atamayı yapmamak ve Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar varsa, bununla ilgili olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapmaktır. Bu sebeple, daha önce alınan Bakanlar Kurulu kararları geri gönderilmiş de değildir. Çünkü Yasa’da bir 'geri gönderme' usulü yoktur.

Yaşanan süreç, Cumhurbaşkanlığı’nın görevden almayı veya atamayı mümkün kılacak, Yasa’ya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisi yapılmasını beklemiş olmasından ibarettir"