CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, kitle toplantısında hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. Kitle toplantısına birçok milletvekili de katılırken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Değişim talebi sokakta yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman: Çocuklarımıza dönmek istediği bir ülke yaratmayı başaracağız

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündemin çok hızlı değiştiğini vurguladı. “Değişim talebi sokakta yükseliyor” ifadelerini kullanan Erhürman, memleketin içinde bulunduğu sorunlardan söz etti. Erhürman, “Çocuklarımız için yapmamız gerekeni hep birlikte yapacağız” dedi. “Cumhurbaşkanlığı makamının dünyanın dört bir yanıyla kuracağınız ilişkilerle Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Dört buçuk senede Kıbrıs Türk halkı ne elde etti? Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları nasıl savunulmaz hale getirildi?” diye sordu. Tufan Erhürman, “Karar vereceğimiz şey, çocuklarımızın bu ülkede yaşayıp yaşamayacaklarıdır. Onlara “gidip de dönmek istemeyecekleri” değil, “mutlaka dönmek isteyecekleri” bir ülke bırakmak boynumuzun borcudur. Hedefimiz budur, başaracağımız da budur” diye konuştu. “Her bir insanımız eşdeğercidir, tahsiscidir; farklı düzeylerde endişe yaşıyor. Bu duruma kimin getirdiği bellidir. Her ortamda bangır bangır söyledik. Getirildikleri nokta bu” diyen Erhürman, inşaat sektörünün bir ülkede asla öncü sektör olmaması gerektiğinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bizim öncü sektörümüz turizmdir. Ama turizmde elimizde sadece casino turizmi kaldı. Yükseköğretimde yaşananlar ortada” dedi.

Kişi: Bu halkın umudu olmak bizim borcumuzdur

Kitle toplantısında konuşan Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, çok önemli bir sürecin kendilerini beklediğine dikkat çekti. “Memleketin gündemi malum. Karşımızda, hiç olmadığı kadar bizi umutsuzluğa sevk edecek politikalar izleniyor. Bu halkın umudu olmak bizim borcumuzdur. Bizim için bu seçim, herhangi bir aday seçimi değil, bir kırılma noktasıdır. Bu seçimi kazanmak zorundayız” diyen Mehmet Kale Kişi, söz konusu süreçte herkese düşen görevler olduğunun altını çizdi.

Gulamkadir: Çalışarak başarıya ulaşacağız

Kitle toplantısında konuşan Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, son siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve yaşanan süreçlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya gelindiğini söyledi. Gulamkadir, “Özellikle bölgemizde yapılmasını istediğimiz yol haritasını belirlemek için önerilerinize ihtiyacımız var. Katılımcı bir toplantı yapmayı hedefliyoruz. Rüzgâr arkamızda. Bu salondaki herkesin seçim tecrübesi var. Katkılarınız bizim için çok önemli. CTP’nin tek başına iktidara gelişi yakındır. Bu inançla yoldayız. Çalışarak başarıya ulaşacağız” diye konuştu.