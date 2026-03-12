Erhürman, devlet ciddiyetinde zaman içinde ciddi bir aşınma biriktiğini belirterek, liyakat ilkesinde, kurumlara duyulan güvende, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonda da benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

Toplum olarak yeniden bir öğrenme sürecine girildiğini kaydeden Erhürman, bu sürecin hep birlikte aşılacağını söyledi.

Kimsenin moralinin bozulmaması gerektiğini vurgulayan Erhürman, ülkenin en büyük zenginliğinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu belirterek, buna duyulan güvenin aynı zamanda toplumun özgüveninin temelini oluşturduğunu ifade etti.

“Biz yapamayız”, “bizden bir şey olmaz” anlayışının kabul edilemez olduğunu dile getiren Erhürman, ülkede devlet ciddiyeti ile kurumlara duyulan güvenin hep birlikte yeniden inşa edileceğini kaydetti.