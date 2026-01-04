Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bugün Venezuela’da, Filistin’de ve pek çok başka yerde yaşananlar “olan” ile “olması gereken” arasındaki gerilimi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gerilim, dünya tarihinde, dünyanın pek çok yerinde, bazen daha düşük, bazen daha yüksek yoğunluklu olarak hep yaşandı.

“Olan”, elbette çıkar ilişkilerinin ve gücün belirleyici olduğu bir dünya. Bu, ülkelerin kendi içlerinde ve uluslararası ilişkilerin pek çok noktasında böyle. “Olması gereken” ise, kuralların belirleyici olduğu, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, uygarlığın ve barışın zemin oluşturduğu yeni bir düzen.

“Olan”ı tespit etmekle “olan”ı olduğu gibi kabullenmek aynı şey değil. Dünya, insanlık ve uygarlık, “olması gereken”e dair yüzyıllar içerisinde ağır bedeller ödenerek oluşturulmuş idealleri ve değerleri kaybetmemeli.”