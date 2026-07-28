Görüşme saat 11.45’te başladı. Erhürman, Guterres’i girişte karşıladı.

Guterres’e görüşmede BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne eşlik ediyor.

Guterres’in görüşme çıkışında kısa bir açıklama yapması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, saat 10.00’da da Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi. Hristodulidis’le toplantı öncesinde söz alan Guterres, bölgesel gelişmelere dikkat çekerek, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

Hristodulidis görüşmesinin ardından basına da konuşan Guterres, sürece destek için adada olduklarını ve elinden geleni yapacakları söyleyerek, ancak bunun Kıbrıslılara bağlı olduğunun altını çizdi.

Görüşmenin ardından Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Oteli dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak Guterres, akşam saat 19.00’da Erhürman ve Hristodulidis’le akşam yemeğinde bir araya gelecek.