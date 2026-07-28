Polis açıklamasına göre kaza, 28 Temmuz saat 08.30 sıralarında Boğazköy-Gönyeli Anayolu üzerinde, Kamacı Garaj mevkiinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, yönetimindeki MP 773 plakalı araçla Gönyeli istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce yolun solundan çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı. Ardından işletmeye ait park alanında bulunan HE 997 ve RD 660 plakalı park halindeki araçlara çarpan araç, RD 660 plakalı aracın yanında yaya olarak bulunan Hasan Düzgen (39) ile Rasul Jorayev (27)'e çarptı.

Savrulmaya devam eden MP 773 plakalı araç, park halindeki PY 388 plakalı araca ve işletmenin duvarına çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan Hasan Düzgen olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rasul Jorayev ise yapılan ilk müdahalenin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kazaya karışan MP 773 plakalı aracın sürücüsünün olayın ardından aracını bırakarak yaya olarak kaçtığını açıkladı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.