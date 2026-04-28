Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, "Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla varız ve buradayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

"Gün geçmiyor ki Kıbrıs Rum Liderliği'nden yeni bir anlaşma haberi ve Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir açıklama duymayalım.

Bir yandan Fransa ile askeri işbirliği konusunda yeni bir anlaşma, diğer yandan Sn. Guterres'in güneydeki seçimlerden ve dönem başkanlığından sonra alması beklenen yeni inisiyatif konusunda "süreç halihazırda başladı" açıklaması!

Sn. Von der Leyen'in de açıklamaları oldu geçtiğimiz günlerde. Kıbrıs sorununun bölgesel istikrar ve refahla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi ki tamamen katılıyorum.

Ama aynı Sn. Von der Leyen, "Avrupa'nın, Rus, Türk ve Çin" etkisine bırakılmaması gerektiğinden ve Kıbrıslı Türkler hiç buralarda yokmuş gibi ele alınan enerji ile ilgili (Great Sea Interconnector) projeden de söz etti. Daha önceki "Kıbrıs'ta Bizans kiliseleri gölgesinde inovasyon" açıklamalarına ve "delikten baktırma ritüeli"ne ek olarak!

Her söylenene, her açıklamaya yanıt yetiştirme yükümlülüğümüz yok elbette. Ama açıklamalar art arda gelince naif bir soru ve aynı naiflikte bir çağrı gerekiyor sanki!

Soru şu: Kıbrıslı Türkler yok sayılarak bu adada çözüm olabileceğini düşünen var mı gerçekten? Çağrı da şu: Kıbrıs'ta çözümü istediğini söyleyen herkese, bütün bunların çözüme gerçekten yardımcı olup olmadığını bir kez daha değerlendirme çağrısı yapıyorum naçizane!

Biz mi? Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla varız ve buradayız."