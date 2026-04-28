Asmaaltı yayalaştırma çalışması ile başlayıp Zahra Sokak, Haşmet Gürkan Meydanı ve İplik Pazarı'ndaki çalışmalar yanında bölgedeki kamusal yaşamı canlandırma konusunda Uray Sokak’a Bandabuliya Sahnesi’nin kazandırılmasının da bir devamı olan Kuyumcular Sokak ve Mithat Paşa Sokak’ta başlatılan yayalaştırma çalışmaları Haziran'da tamamlanacak.

Katılımcı bir anlayışla, bölge esnafının görüş ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanan çalışmalarda drenaj sistemleri yenilenirken altyapı güçlendirildi, zemin iyileştirme ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. Ayrıca iki sokağın kesiştiği noktada yeni bir meydan oluşturularak kente önemli bir kamusal alan kazandırılıyor.

Başkan Harmancı incelemelerde bulundu, esnafın görüş ve önerilerini dinledi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kuyumcular Sokak’ı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Belediye yetkilileriyle birlikte yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi veren Başkan Harmancı, esnafın görüş ve önerilerini de dinledi.