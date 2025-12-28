Erhürman, 2026’nın ise halkın yeniden doğuşunun temellerinin atılacağı bir yıl olacağını belirterek, ne mevcut durumu yeterli gören anlayışlara ne de karamsarlığa teslim olacaklarını ifade etti. Önümüzdeki dönemde hep birlikte çok çalışacaklarını kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkına olan güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Çocuklara ve gençlere karşı sorumluluklarının altını çizen Erhürman, “Çocuklarımıza bırakırken yüzümüzün kızarmayacağı bir ülkeyi birlikte yaratma yolundaki adımları 2026’da atmaya başlayacağız” dedi.

Umut vurgusu da yapan Erhürman, umudun çocukların ve gençlerin gözlerinde olduğunu belirterek, “Onların gülümsemelerini yüreğimize yerleştirip, arkamıza bakmadan yürümeliyiz. Ben öyle yapacağım” ifadelerini kullandı.