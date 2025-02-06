Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı açıklama ile Başbakanlık bünyesinde kurulan Trafik Komitesi’ni eleştirdi.

CTP Lideri Erhürman, “Yasa ile düzenlenmiş, görev ve sorumlulukları belirlenmiş bir Komisyon var. Hükümet Ulaştırma Bakanlığı'nı Komisyonu çalıştırmaya ikna edemedi de o yüzden mi Başbakanlık altında bir komite kuruldu? Komite kurulduğuna göre Yasa'nın kurduğu Komisyon işlevsiz mi kaldı? Yoksa ikisi ayrı ayrı toplanacak ve biri başka, öbürü başka mı söyleyecek?” diye sordu.

“Trafik meselesinin ne kadar ciddi olduğunu kaybettiğimiz canlardan biliyoruz” ifadelerini kullanan Erhürman, şöyle devam etti:

“Normal şartlarda hükumet bir bütün ve yasa ile kurulmuş komisyonun çalıştırılması gerekiyor. Ama her bakanlık başka bir imparatorluk ya! Kim takar yasayı masayı! Kurumsal yapı, kurumsal hafıza, yasal düzen allem gallem! Hiç olmazsa herkesin canını yakan trafik konusunda kendi aranızda eşgüdümü sağlamayı becerebilseydiniz diyeceğim ama bitmiş bir yapıdan başka ne beklenirdi ki!”