Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son dönemde adanın güneyinin silahlanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Erhürman, Norveç’in silah ambargosunu 65 yıl sonra kaldırmış olmasını şu şekilde yorumladı:

“Norveç’in silah ambargosunu 65 yıl sonra kaldırmış olması, son dönemde adanın güneyinin silahlanma ve askeri işbirlikleri oluşturma yönünde atmakta olduğu adımlara bir yenisini ekledi.

Bu yöndeki girişimlerin yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da lehine olmayacağını hep söyledik. Açıktır ki bunlar bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarına da olumsuz yansımaktadır.

Herkes bilmelidir ki, bu tarz adımlar, özellikle de içinde bulunduğumuz bu yeni dönemde, adada bir çözüm atmosferi yaratılması yönündeki beklenti ve çabalara yardımcı olmaz.

Çözüm arayışı konusunda samimiyet varsa, farkına varılmalıdır ki bu dönemde ihtiyaç, daha çok silahlanma değil, daha fazla diyalog ve uzlaşı kültürünün yeşermesidir.

Uluslararası toplum da adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına samimiyetle katkı koymak istiyorsa bu konuya hassasiyet göstermek durumundadır”