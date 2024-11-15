Erhürman’a görüşmede Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Grup Başkan Vekilleri Sıla Usar İncirli ile Erkut Şahali eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek eşlik etti. Görüşme, hediye takdimiyle son buldu.

Erhürman: Temaslarımız devam edecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşme sonrası yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. CHP heyeti ile son dönemde çok sık birlikte olduklarını belirten Erhürman, “New York’ta da görüşme fırsatı bulduk. CTP ile CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’a üye olan iki kardeş parti olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu temaslarımız bundan sonra da devam edecek. Görüş alışverişine devam edeceğiz” diye konuştu.

Özel: Son bir yılda üçüncü ziyaretimiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada, son bir yılda üçüncü kez Kıbrıs’a geldiklerini kaydetti. Özel, “Kardeş partimiz CTP’yi bu gelişimizde de ziyaret ettik. Bugün, Kıbrıs için çok önemi bir gün. KKTC’nin 41’inci yaş günü. KKTC’nin 41’inci yaş gününü CHP üyeleri adına kutluyorum” diye konuştu ve Tufan Erhürman ile heyetini ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.