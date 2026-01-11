Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erhürman, katılanlara ve kültürümüzü dünden bugüne taşıyan, yarınlara da taşımaya kararlı olan herkese "hoş geldiniz" dedi.

"Burada, bu yolda yürürken bana ışık tutan hocalarım, halk danslarında hizmet eden dostlarım, şu an verdikleri emekleri gururla takip ettiğim, bayrağı taşıyan genç kuşaklar da var" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, üç neslin de bu organizasyonda bir araya gelmesinin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. Kendilerinden önceki 'ustalarına' çok şey borçlu olduklarını belirten

Cumhurbaşkanı Erhürman,

kendilerine katkı sağlayan, bu yolda emek veren tüm hocalarına ayrıca teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bu noktaya kolay gelinmediğini vurgulayarak, söz konusu ekibin çok büyük bir aile olduğunu ifade etti. Gençlerin de kıymetini bilmek gerektiğini dile getiren Erhürman, bunun bir dansın ötesinde büyük bir çalışma olduğunu ve verilen emeğin varoluş mücadelesinin bir parçası olduğuna dikkat çekti. Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı dediğimiz gibi hep vardır, hep de var olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, söz konusu alanda verilen emeklerin, çok yönlü ve oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları söyledi:

"Halk, ancak kimliğiyle, kültürüyle var olur. Emeğinize, yüreğinize, varlığınıza büyük bir teşekkür borçluyuz. Bugün burada bu anlamlı etkinlikte bir arada bulunmakla bu borcu ifade etme fırsatı buldum. Kendimi burada ailemin yanında hissediyorum. İyi ki bu ailenin bir parçasıyım, hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.”