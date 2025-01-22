Kıbrıs’ın içinde bulunduğu coğrafyada Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti dışlanarak gerçekleştirilen politikaların istikrarlı bir barış ortamında sürdürülebilirliği olmadığını dile getiren Erhürman, “Bölgenin tamamında barışı arzuluyoruz. Bölge istikrarsızlaştıkça buraya da sirayet ediyor” dedi.

Deniz yetki alanları, enerji, hidrokarbonlar, ticaret yolları gibi konularda Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların birlikte karar alacağı mekanizmaya yaşamsal ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Erhürman, siyasi eşitliğin önemini vurguladı. Erhürman, siyasi eşitliğin masaya oturmadan kabul edilmesi gerektiğine de işaret etti.

Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de Hasan Erçakıca’nın sorularını yanıtladı.

Erhürman, Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciayla ilgili “Hepimiz çok üzgünüz. Kolay anlatılabilir, anlaşılabilir bir şey değil. Herkese sabır dilerim” diye konuştu.

-“CTP hazırdır”

CTP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimine hem hazır hem de odaklanmış olduğunu kaydeden Erhürman, birilerini ötekileştirmek gibi bir lüksleri olmadığını belirtti ve “Bir süreden beri sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için değil, ülkenin genel yapısıyla ilgili ‘birlikte yöneteceğiz’ kavramını kullanıyoruz. Ülkenin hem içte hem dışta getirildiği duruma bakarsak, hiçbir siyasi partinin ‘ben bu işi yalnız başıma yaparım, uzmanlardan yararlanmam’ deme lüksü yoktur” diye konuştu.

-“Doğru zeminde en iyi ilişkiler”

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin, doğru zeminde en iyi ilişkiler olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Doğru zemin yoksa iyi ilişki kendi başına bir şey ifade etmez. Biz Türkiye’ye değil, Türkiye ile konuşmalıyız. Türkiye de bize değil, bizimle konuşmalıdır. Karşılıklı diyalog önemlidir” dedi.

Rauf Raif Denktaş’tan Mustafa Akıncı’ya kadar Türk tarafının masada her zaman federasyon görüştüğünü söyleyen Erhürman, “Ama mümkün olduğunca konfederasyona benzedi. Gevşek federasyon da denilebilir. Kıbrıs Rum tarafının ise masadaki klasik pozisyonu federasyonu üniter devlete doğru esnetmekti. Son döneme bakıldığında en çarpıcı açıklamalardan biri AKEL’den geldi ve gevşek federasyona sıcak baktıklarını söylediler” dedi.

-“Hiçbir federasyon birbirinin tıpatıp aynısı değil”

Dünyada hiçbir federasyonun birbirine benzemediğine de işaret eden Erhürman, “Dünyada İsviçre Federasyonu ile ABD’deki, Rusya’daki federasyon birbirinin tıpatıp aynısı değil. Kendine özgü yapıları var” dedi.

-“ Siyasi eşitliğin masaya oturmadan kabul edilmesi gerekir”

Siyasi eşitliğin masaya oturmadan kabul edilmesi gerektiğine işaret eden Erhürman, DİSİ’nin de AKEL’in de aynı şekilde düşündüğünü açıkladığını kaydetti.

Erhürtman, farklı görüşler olabileceğine ancak bunların sağlıklı diyalog yoluyla çözülebileceğini de söyledi.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs ziyaretine de değinerek, “Sayın Fidan’ın göreve gelmesinden itibaren, Avrupa konusunda yaptığı açıklamalar belirli bir çizgide. Açıklamalarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam üyelik süreci sağlıklı bir şekilde devam etmeli diyor. Bunun ötesinde ortaya koyduğu vizyonu kendi adıma Avrupa’dan uzaklaşma vizyonu olarak okumuyorum” diye konuştu.