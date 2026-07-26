Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

"Daha önce defalarca söylediğimizi yaptık. Sn. Guterres’in adamıza ziyareti öncesinde medya üzerinden herhangi bir pozisyon koymaya, suçlama oyunlarına girişmeye kalkışmadık.

Çalışmalarımızı, istişarelerimizi yoğun bir biçimde yürüttük ve bugün itibarıyla sonuçlandırdık. Yarın Sn. Holguin’in ziyareti ile başlayacak olan sürece hazırız.

Sn. Guterres de, BM yetkilileri de, kamuoyu da, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda ve bugüne kadar yaşanmış olan deneyimlerden hareketle ortaya koyduğumuz yaklaşımlardan haberdar.

Sn. Guterres’in adamıza gelecek olmasının önemli olduğunu, bu ziyaretin Sn. Genel Sekreter’in yürütmekte olduğu çabaların bir devamını teşkil ettiğini ancak bu ziyarete çözüm ya da herhangi bir şeyin başlangıcı veya sonu anlamı yüklenmesinin doğru olmayacağını söyledik.

Sn. Genel Sekreter’in yürütmekte olduğu çabalara destek veriyor, iyi niyetle katkı koymaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yakın istişare içerisinde yürütüyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yol göstericimiz halkımızın iradesi olacak ve halkımız, olan, olmayan her şeyle ilgili olarak zamanlı bir biçimde bilgilendirilecek, tüm kesimlerin görüşleri alınarak yola devam edilecektir."