Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Vadili'de meydana gelen iş kazasına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"40 yaşındaki Sujeeva Deepal Warnakulasuriya Mahalekamge Fernando bir iş kazasında hayatını kaybetti bugün. 43 yaşındaki Muhammad Zaman'ın aracıyla kendisine çarpması sonucunda.

Ekmek parası için geliyorlar... Biz isimlerine polis haberlerinde, ölüm haberlerinde rastlıyoruz. Ailelerine bir başsağlığı, sabır dahi dileyemiyoruz.

Ekmek parası için geliyorlar. Zor koşullarda barınıp, çalışıyorlar. Ve kimileri nihayetinde bir tabutla memleketlerine dönüyorlar.

Memleketin bütün halleri baştan tırnağa vicdan sızısı... Duymayacaklardır ama Fernando'nun ailesine tüm kalbimle sabır dilerim..."