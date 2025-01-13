Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin Mart ayında kurultay yapacağını ve kurultayın ardından Cumhurbaşkanlığı adayının netleşeceğini açıkladı.

Tufan Erhürman, BRT Canlı Yayın’nda soruları yanıtlarken, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili soru üzerine önemli açıklamalar yaptı.

Parti olarak öncelikle Mart ayı’nda yapacakları kurultay için hazırlandıklarını belirten Erhürman, kurultay sonrası Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin resmi olarak gündeme geleceğini söyledi.

Erhürman, “ Kurultayın ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimi Mart Sonu Nisan Başı gündeme gelecek” derken, “Adaymısınız?” sorusuna “ İşte o zaman netleşecek” yanıtı verdi.