Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Erozan ile görūştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için adaya gelen Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

