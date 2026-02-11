Tatlısu sahilinde bu akşamüstü erkek bir gagalı balina ölü olarak karaya vurdu. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 1.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen balinanın kıyıdan çıkarılması için Taşkent Doğa Parkı ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğü açıklandı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın 3 yıl önce Baf ile Gaziveren arasında yaşanan 13 gagalı balinanın toplu karaya vurma vakasının yıldönümüne yakın bir tarihte gerçekleştiğine dikkat çekti.

Basat, bölgede gerçekleştirilen çalışmaların sürdüğünü belirterek, hayvanın kayalıklardan çıkarılmasının ardından nekropsi için merkeze götürüleceğini ifade etti. Yapılacak incelemenin, balinanın ölüm nedenine dair daha kesin bilgiler sunmasının beklendiğini söyledi.