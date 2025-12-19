Erhürman, aynı açıklama üzerinden hem “federasyona dönüldü” hem de “federasyondan vazgeçildi” şeklinde yorumlar yapıldığını gördüğünü ifade ederek, bunun farklı çevrelerce dile getirildiğini ancak gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Yapılanın son derece net olduğunu söyleyen Erhürman, uzun süredir savundukları yaklaşım doğrultusunda yöntemin, esasa dair konuların önüne konulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, dört maddeden oluşan yöntem önerileri kabul edilmeden, çözüm modeli de dâhil olmak üzere esasa ilişkin hiçbir konunun görüşülmeyeceğini açık şekilde ortaya koyduklarını hatırlattı. Bu tutumun seçim öncesinde, seçim sürecinde ve sonrasında da değişmeden sürdürüldüğünü vurguladı.

Yöntem önerisinin ilk maddesinin, siyasi eşitliğin dönüşümlü başkanlığı da kapsayacak şekilde kabul edilmesini içerdiğini kaydeden Erhürman, bu maddenin kabul edilmemesi hâlinde ne yöntemin diğer maddelerine ne de esasa geçileceğini ifade etti. Bu ilkenin daha önce defalarca, hiçbir değişiklik yapılmadan dile getirildiğini söyledi.

Bu çerçevede, yöntem önerisinin birinci maddesinden başlanmış olmasını ve bu maddenin ilk bölümünün esasa dair herhangi bir atıf yapılmaksızın kabul edilmesini önemsediklerini belirten Erhürman, bunun tutarlı bir ilerleme anlamına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, seçimden önce dile getirdikleri yaklaşımı seçimden sonra da sürdürdüklerini ifade ederek, sürecin sabır, soğukkanlılık ve kararlılıkla, adım adım ilerletilmeye devam edileceğini söyledi.

Erhürman ayrıca, yapılan yorumlar, görüşler ve eleştiriler için herkese teşekkür ederek, bunları yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.