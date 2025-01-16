Bu taleplerin ön şart değil; BM’nin kendi sözleri olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biz yalnızca BM’nin kendi sözlerine sahip çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının en temel görevi bu zihniyetten kurtulmaktır” diye konuştu.

“Mantık çerçevesinde düşünen herkes bunu anlayabilir”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun, “Federasyon CTP’nin ideolojik sevdası değil ise, Birleşmiş Milletlere bu bağlılık, bu sevda nereden geliyor?” ifadelerini yanıtlayarak sözlerine başlayan Erhürman, “Oğuzhan Bey bu konuları ilk kez konuşmuyor. Kendisi mi anlamıyor, yoksa ben mi anlatamıyorum emin değilim. Çok basit bir şey bu. Mantık çerçevesinde düşünen herkes bunu anlayabilir” dedi. “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını beğenmeyebilirsiniz, uymayabilirsiniz. Ancak, çözümle ilgili müzakerelerin tamamı BM çerçevesinde yürütülür” diye konuşan Erhürman, BM Genel Sekreteri (BMGS) başta olmak üzere tüm BM personelinin, Güvenlik Konseyi kararlarına uymakla yükümlü olduğuna işaret etti. Erhürman, “Sizin bu kararlara uyma zorunluluğunuz yok. Ancak eğer BM’nin kuracağı bir masaya oturacaksanız, o masanın yöneticisi olan BMGS doğal olarak BMGK kararlarına bağlıdır. Bu yüzden çözümün zemini iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyondur dediğinde, o masanın zemini budur” dedi. Gayri resmi masalarda her şeyin konuşulabileceğinin altını çizen Erhürman, ancak resmi bir masaya oturulduğunda BMGS’nin, BMGK kararlarıyla bağlı olduğunu vurguladı ve o kararlardan hareketle yetki kullandığını kaydetti.

“Federasyon herkesin aynı şekilde algılayacağı bir yapı değil”

Erhürman, “Eğer BMGK kararları değişirse, BMGS de o kararlara uygun hareket eder” dedi. Kararların değişebilmesi için BM’nin 5 daimi üyesinin oybirliğiyle karar alması gerektiğine işaret eden Erhürman, “Bu kadar farklı ülkelerin oy birliğiyle karar alması ne kadar mümkün?” diye sordu. Tufan Erhürman, “Federasyon dediğimiz şey herkesin aynı şekilde algılayacağı bir yapı değil” diye konuştu ve dünyada federasyonun birçok çeşidinin olduğunu, hiçbirinin de bir diğerine tıpatıp benzemediğini belirtti. “Federasyon sahasında esneklik sağlayabileceğiniz birçok alan var. Bugüne kadar hangi Kıbrıslı Türk lider masaya oturmuşsa, gevşek federasyon yapısını savunmuş, federasyonu mümkün olduğunca konfederasyona yaklaştırmaya çalışmıştır” diyen Erhürman, Kıbrıslı Rumların ise bu yapıyı üniter devlete çekmeye çalıştığını kaydetti. Erhürman, “Annan Planı’na baktığımızda, iki kurucu devlet ya da oluşturucu devlet modeline dayandığını görürüz. Federal devletin yetkileri anayasaya yazılmış ve kurucu devletler güçlü kılınmıştır” dedi ve her federasyonun kendine ait özelliklerinin olduğuna vurgu yaptı.

“Coğrafi temelli federasyon modelinin sahibi Türk tarafıdır”

“BMGK kararları burada durduğu sürece, BMGS bu kararlara bağlı olacak. Bunun kafa karıştıracak bir yanı yok” diyen Erhürman, Kıbrıs’ta coğrafi temelli federasyon modelinin sahibinin de Türk tarafı olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Durum bu. Bu tablo içerisinde Mart ayında görüşmelere başlanacak” ifadelerini kullandı. “O masada hareket etmesi gereken kişi Sayın Hristodulidis’tir. Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Ancak siz Crans Montana’da dışişleri bakanıydınız. O dönemde Anastasiadis ile bu süreci birlikte yürütüyordunuz. Eğer Crans Montana’da kalınan yer, yeniden başlamak için uygun bir yerseydi, neden masadan kalktınız?” diye soran Erhürman, CTP olarak çözümü en çok isteyen parti olduklarını vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının en temel görevi bu zihniyetten kurtulmaktır”

Bu defa masaya otururken dört temel taleplerinin olduğuna işaret eden Erhürman, söz konusu dört maddeyi şu şekilde sıraladı: Siyasi eşitlik pazarlık konusu olmayacak. Takvim belirlenecek. Masada on yıl boyunca aynı şeyleri konuşmayacağız. Müzakereler sonuç odaklı olacak. Daha önce 50 defa konuşulup uzlaşılan konular tekrar masaya gelmeyecek. Müzakerelerin sonunda masadan kalkılırsa, statükoya geri dönülmeyeceğine dair bir garanti verilecek.” Bu taleplerin ön şart değil; BM’nin kendi sözleri olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biz yalnızca BM’nin kendi sözlerine sahip çıkmasını istiyoruz” dedi. İç meselelerle ilgili de görüşlerini paylaşan Erhürman, bugün ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin birkaç temel sorununun bulunduğuna dikkat çekti. “Gailesiz ve umursamazlar” diyen Erhürman, Meclis Başkanının bir buçuk ay boyunca seçilemediğine işaret etti. Karşılarındaki zihniyetin tek düşüncesinin koltuk kavgası olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bugün bile aynı zihniyet devam ediyor” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının en temel görevi bu zihniyetten kurtulmaktır” diye ekledi.