Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş Güzelyurt Terminal bölgesinden başlayıp kapalı çarşıda son buldu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yürüyüş sonrası konuşma gerçekleştirdi ve “Biz bunca yıldır verdiğimiz var oluş mücadelesini, birileri gelsin de bu memleketi yolsuzlukla anılan, yoksullukla anılan bir yere çevirsin diye vermedik” ifadelerini kullandı. Yürüyüşe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri, Güzelyurt halkı ve çok sayıda partili katıldı.

“Güzelyurt’un iki can damarını da aynı yılda koparttılar”

2019’un ortasından bu yana beş yıldır, iktidarda olduğunu iddia eden birilerinin olduğunu vurgulayan Erhürman, 5 yıl içerisinde Güzelyurt’ta temeli atılan hastanenin tamamladığını hatırlattı. 5 yıl içerisinde, onlarca yıldır narenciye üreten insanların üretimiyle ilgili de hiçbir adım atılmadığını kaydeden Erhürman, narenciyenin geldiği noktaya dikkat çekti. Narenciye üreticisine, “Oturun bekleyin” denilmesini eleştiren Erhürman, “Bunlar aslında üretimin, üreticinin düşmanıdır. Bunlar umudun düşmanıdır. Bunlara artık geçit yok” diye konuştu. Memlekette 36 tane üniversiteye ön izin verildiğini, 23 tane üniversite açıldığını ifade eden Erhürman, üniversiteler yetmezmiş gibi eğitim kurumlarının da açıldığını kaydetti. 17 olan eğitim kurumu sayısının 2 senede 39’a çıktığına işaret eden Erhürman, “Hiçbir şeyi denetleyemeyecekler. Narenciye ve üniversite Güzelyurt’un can damarıydı. Aynı yıl içinde iki can damarı da koparttılar” dedi.

“Bu zihniyetin, bu memlekette artık yeri yok”

Erhürman, söz konusu zihniyetin, Güzelyurt’u ölü bir kasabaya döndürmeye kalktığını söyledi ve karşılarındaki zihniyete rağmen Güzelyurt’un güzelliğini koruyacaklarını belirtti. “Ülkenin güzelliğine sahip çıkmamız lazım. Bu halkın gailesini çekmeyenlere, artık bir net cevap vermemiz lazım” diyen Erhürman, bu zihniyetin, bu ülkede yeri olmadığını vurguladı. Bu memlekette, Kıbrıs Türk halkının onlarca yıldır var oluş mücadelesi verdiğinin altını çizen Erhürman, “Biz bunca yıldır verdiğimiz var oluş mücadelesini, birileri gelsin de bu memleketi yolsuzlukla anılan, yoksullukla anılan bir yere çevirsin diye vermedik” dedi. Gençlerin, çocukların gözlerini göç yollarına diktiğine vurgu yapan Erhürman, “Güzelyurt’un hastanesine de narenciyeye de bu ülkede doğru dürüst iş yapan ve denetlenen yükseköğretim kurumlarına da sahip çıkacağız” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Umudu kaybetmeyin, yurdunuzdan umudu kesmeyin. Biz varız, biz yöneteceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Güzelyurt adına yakışır bir yurt olacak. Hep birlikte yürüyecek, hep birlikte yöneteceğiz” diye ekledi.